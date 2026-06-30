Menino de três anos é resgatado no 6º dia após terremotos na Venezuela

Uma equipe de socorristas da Jordânia conseguiu resgatar com vida, nesta terça-feira (30), uma criança de três anos que havia ficado soterrada sob os escombros após os dois terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho, informou a Defesa Civil da Jordânia.

O resgate da criança é considerado uma exceção extremamente rara, por ter ocorrido seis dias após os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que provocaram quase 2 mil mortes.

Especialistas estimam que exista uma janela de aproximadamente 72 horas para conseguir retirar com vida pessoas soterradas após um terremoto.

Nas imagens divulgadas pelas autoridades jordanianas, é possível ver a criança, que aparentemente não dava sinais de vida, sendo retirada dos escombros pelos socorristas durante a noite e levada rapidamente, coberta por um cobertor, até uma ambulância.

Segundo o boletim oficial do governo da Venezuela, nesta terça-feira houve apenas esse resgate. Na segunda-feira, quatro pessoas haviam sido retiradas com vida dos escombros, contra 2.407 no primeiro dia, no estado de La Guaira, epicentro da tragédia localizado a cerca de 40 km de Caracas.

A criança recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi encaminhada a um hospital, informou um comunicado da Defesa Civil da Jordânia.