Memorando EUA-Irã divulgado pela imprensa não reflete texto real de documento, diz Casa Branca

A Casa Branca contestou nesta quarta-feira (17) a autenticidade da minuta do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã divulgada pela CNN. Em publicação no X, o assistente do presidente e diretor de Comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, afirmou que "o suposto texto do memorando obtido pela CNN não reflete a linguagem do memorando real".

A manifestação ecoa declarações feitas mais cedo pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que disse que o acordo ainda não é definitivo e sugeriu que os detalhes permanecem sob sigilo. "Ninguém sabe o que é, mas é muito forte", afirmou o republicano. Trump também negou informações de que o entendimento incluiria a criação de um fundo de investimento americano no Irã.