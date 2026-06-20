Meloni volta a responder Trump e diz que o presidente dos EUA promove ataques injustificados

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, voltou a responder o presidente norte-americano Donald Trump e o acusou de promover "ataques constantes e injustificados". Meloni escreveu no X negando a alegação de Trump de que teria insistentemente pedido por uma foto conjunta na recente cúpula do G7.

"Estes ataques constantes e injustificados são absurdos", disse a premiê na postagem. "Quanto à minha popularidade, o fato de eu ser sua amiga não ajudou em nada, e isso tampouco depende da minha relação com você. A minha popularidade depende da minha capacidade de defender o interesse nacional da Itália", acrescentou. Ela disse ainda: "De qualquer forma, minha popularidade não é da sua conta. Sugiro que você se concentre na sua".

O presidente norte-americano tem criticado a líder italiana por não ter apoiado os Estados Unidos na guerra contra o Irã e nos esforços para impedir que Teerã obtenha ou desenvolva uma arma nuclear.

Trump também classificou como "grande inconveniência logística" a recusa de Itália em autorizar o uso de bases aéreas no país no âmbito do conflito.