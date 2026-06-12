Medvedev defende prosperidade russa e posta vídeo triturando fotos de líderes europeus

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, exaltou o vigor do país em postagem no X, citando que nenhum inimigo impedirá a prosperidade russa. "Nenhum inimigo se interporá no caminho do desenvolvimento e da prosperidade de nossa pátria", afirmou Medvedev no X em alusão ao Dia da Rússia, feriado nacional do país.