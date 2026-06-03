Máxima autoridade militar dos EUA visitou Venezuela pela 1ª vez

O principal chefe militar dos Estados Unidos chegou nesta quarta-feira (3) a Caracas em sua primeira visita oficial à Venezuela para se reunir com altos dirigentes do governo interino venezuelano, cinco meses após a captura de Nicolás Maduro.

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Dan Caine, "participou de conversas bilaterais com altos dirigentes do governo interino", além de visitar "a Unidade de Reforço de Segurança da Infantaria de Fuzileiros Navais da Embaixada", informou em comunicado o porta-voz do Estado-Maior, Joe Holstead.

A visita ocorre na ausência da presidente interina, Delcy Rodríguez, que se encontra em visita à Índia.

O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Francis Donovan, visitou a Venezuela duas vezes após a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, durante uma incursão de forças americanas que incluiu bombardeios na capital venezuelana e em áreas vizinhas.

A última visita de Donovan ao país caribenho ocorreu em 23 de maio, durante uma simulação de emergência com duas aeronaves militares na embaixada dos Estados Unidos em Caracas. O chefe do Comando Sul chegou a bordo de uma delas.

As visitas de altos funcionários americanos ocorrem em meio ao restabelecimento das relações entre Caracas e Washington em 5 de março, rompidas durante sete anos por Maduro.

O presidente americano Donald Trump afirmou que seu governo assumiria o controle dos negócios petrolíferos na Venezuela.

Rodríguez, que governa sob forte pressão dos Estados Unidos, promoveu reformas nas leis de hidrocarbonetos e mineração favoráveis ao investimento estrangeiro.