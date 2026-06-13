Matemático que atua em instituto no Brasil é preso na Armênia a pedido da Rússia

O matemático russo Mikhail Verbitskiy, que atua no Brasil desde 2017, foi preso no Aeroporto Internacional de Zvartnots, em Yerevan, na Armênia, na quinta-feira, 11. De acordo com o IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), instituição em que o russo trabalha no Rio de Janeiro, a prisão ocorreu por motivos políticos a pedido da Rússia.

Verbitskiy é um pesquisador de renome internacional com contribuições fundamentais para a geometria complexa e variedades hiperkähler. De acordo com uma nota da instituição, o docente desempenha um papel vital no Brasil na formação de novos cientistas e no avanço da pesquisa matemática de excelência.

"O IMPA solicita formalmente às autoridades armênias que procedam com sua liberação imediata, permitindo seu retorno seguro ao Brasil para a continuidade de suas atividades acadêmicas", apontou a instituição, em nota.

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada também ressaltou que o livre exercício do pensamento e a segurança de seus pesquisadores são "pilares inegociáveis para o progresso da ciência global".