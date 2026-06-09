Manifestantes anti-imigração bloqueiam ruas e incendeiam veículos após esfaqueamento em Belfast

Manifestantes anti-imigração incendiaram veículos e bloquearam vias em Belfast na noite desta terça-feira (9), após um ataque com faca que deixou uma vítima e que foi atribuído a um refugiado sudanês, cuja agressão foi registrada em vídeo e chocou o país.

Centenas de pessoas, muitas delas com o rosto coberto, concentraram-se em diferentes pontos de Belfast, segundo jornalistas da AFP presentes no local.

Um ônibus e vários carros foram incendiados, e um edifício nos arredores do centro da cidade foi parcialmente consumido pelas chamas.

Durante a noite foram registrados distúrbios em vários pontos da Irlanda do Norte, que deixaram "vários veículos incendiados", declarou o vice-chefe da polícia norte-irlandesa, Ryan Henderson, ao mesmo tempo em que fez um apelo à calma.

Segundo a BBC, os protestos se estenderam a Antrim, localizada 25 km a oeste de Belfast.

Líderes da extrema direita britânica, entre eles o ativista Tommy Robinson, convocaram os manifestantes mais cedo por meio das redes sociais.

Também o bilionário sul-africano Elon Musk, proprietário da rede social X, os incentivou a "manifestar-se (...) com força".

O suspeito do ataque com faca, cuja identidade não foi revelada, foi acusado na noite desta terça-feira de tentativa de homicídio, porte de objeto cortante em local público e ameaças de morte.

O homem, de 30 anos, deverá comparecer à Justiça nesta quarta-feira. Trata-se de um refugiado sudanês que possui uma autorização de residência válida até 2028.

Segundo o chefe da polícia norte-irlandesa, Jon Boutcher, ele havia chegado ao Reino Unido em 2023, após passar por Paris e depois por Dublin.

Por enquanto, a hipótese de terrorismo foi descartada, precisou Ryan Henderson.

As motivações do ataque, ocorrido em um bairro do norte de Belfast, continuam sem esclarecimento.

A vítima, um homem na faixa dos 40 anos, foi hospitalizada em estado grave, com "lesões significativas nos olhos e graves lacerações nas costas e no rosto", de acordo com Henderson.

O ataque foi amplamente divulgado nas redes sociais.

As imagens mostram o agressor sentado sobre um homem caído no chão e ensanguentado, desferindo golpes contra ele.