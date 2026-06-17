Mangione vai alegar problema psiquiátrico em julgamento por homicídio de executivo

Luigi Mangione, acusado pela morte de um alto executivo do setor da saúde em Nova York, vai alegar uma "perturbação emocional extrema" como parte de sua defesa no julgamento estadual que enfrenta por homicídio, segundo informações da imprensa americana.

Este argumento poderia ajudá-lo a reduzir a condenação, mas não o eximiria completamente de responsabilidade penal, como no caso de uma declaração de demência.

Mangione é acusado do homicídio, em dezembro de 2024, de Brian Thompson, então presidente-executivo da UnitedHealthcare. O caso chocou os Estados Unidos e pôs em destaque a profunda indignação pública contra o sistema privado de saúde do país.

Cinco dias após o homicídio, Mangione foi detido em um restaurante da rede McDonald's em Altoona, na Pensilvânia, a 370 km da cena do crime.

Ele é acusado de homicídio em um tribunal estadual e pode pegar a prisão perpétua sem direito à condicional.

Mangione declarou inocência. O julgamento está previsto para começar em 8 de setembro.

Em maio, o juiz decidiu excluir certos elementos de prova, entre eles um carregador de pistola, um telefone e uma carteira, depois que os advogados de Mangione argumentaram que uma primeira revista policial violou o procedimento.

No entanto, outros elementos cruciais recuperados podem, sim, ser usados: uma pistola 9 mm, um silenciador e uma caderneta com críticas ao sistema de seguros de saúde dos Estados Unidos.

Na justiça federal, Mangione é alvo de duas acusações de assédio interestadual e pode pegar a mesma pena.