Mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas após terremotos na Venezuela

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Mais de 50 mil desaparecidos, 920 mortes confirmadas e pelo menos 2.980 feridos. O saldo trágico dos dois terremotos na Venezuela aumenta rapidamente à medida que cresce o desespero para encontrar sobreviventes e a ajuda oficial permanece escassa.

Os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o norte do país na quarta-feira (24) deixaram um cenário de devastação, com prédios desabados — especialmente em La Guaira, uma cidade costeira perto de Caracas, onde os moradores criticam os esforços de resgate inadequados do governo.

A estimativa sobre o número de desaparecidos foi divulgada pelo chefe de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), Tom Fletcher.

— Esta é uma operação de resgate extremamente complexa — informou Fletcher.

A atualização mais recente sobre o número de mortos foi divulgada na tarde desta sexta-feira (26) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

O Estado de La Guaira, a área mais afetada pelos tremores, "está completamente militarizado", acrescentou Rodríguez em um pronunciamento televisionado. A contagem anterior do governo apontava 589 mortos.

La Guaira foi reduzida a pó. O que antes eram edifícios agora são montes de areia e escombros (veja vídeo acima). Familiares, vizinhos e voluntários tentam lidar com a destruição como podem, mas precisam de maquinário especializado para cortar vergalhões de aço ou mover blocos pesados ​​de escombros.



— Precisamos de maquinário... de gente— gritou um grupo de vizinhos diante de um prédio desabado na região.

— Estamos buscando ajuda por conta própria. É a população que está tentando descobrir como limpar isso — observou outra mulher.

Ajuda internacional

Quase 48 horas após os terremotos, equipes internacionais de busca e resgate de pelo menos 17 países estão se mobilizando para prestar assistência.

Equipes de resgate de El Salvador, México, Colômbia e Equador já estão no país. A imprensa venezuelana também noticiou a chegada de equipes e suprimentos do Chile e da Suíça.

Os esforços de resgate avançam lentamente, e corpos permanecem visíveis sob os escombros.

Em Caracas, na madrugada de sexta-feira, trabalhadores iluminados por um holofote golpeavam os escombros de um prédio desabado com marretas.

— Silêncio absoluto — grita um deles, para tentar escutar possíveis pessoas presas.

— Uma lanterna, uma lanterna — pede outro.

"Ele está bem ali"

Em La Guaira — onde fica o aeroporto mais importante do país, que ficou inoperante devido ao terremoto —, alguns moradores tentam libertar por conta própria seus parentes soterrados.

— Ele está aqui— afirma, entre lágrimas, Alessandro del Giudice, um jovem de 23 anos que tenta encontrar o pai sob uma montanha de escombros.

Sua avó Amparo, desesperada, tenta retirar as ruínas com as próprias mãos em busca do filho.

— São muitas pedras e com as mãos não é possível — disse pouco depois, impotente.

— As autoridades são inúteis porque os militares deveriam estar aqui com todo o maquinário pesado que possuem —acrescentou ela.

A presidente Delcy Rodríguez, que assumiu o poder de forma interina em janeiro, após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, visitou La Guaira na quinta-feira, onde declarou "zona de desastre".

"Venham ajudar"

A líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, pediu a libertação de "todos os presos políticos" — tanto civis quanto militares — "para que possam se reunir com suas famílias durante estes tempos trágicos".

Após a promessa do presidente Donald Trump de ajudar seus "novos e grandes amigos", os Estados Unidos ofereceram US$ 150 milhões em ajuda e o envio de dois navios de guerra, aviões de transporte e helicópteros para apoiar a Venezuela.

Um general do Comando Sul, Kevin J. Jarrard, já está em Caracas para "supervisionar" as operações de resgate e fornecer "assistência humanitária nas áreas afetadas".

A força desses terremotos foi sentida até na Colômbia. Mais de 130 réplicas foram registradas desde então. A Venezuela é um país sismicamente ativo, embora nenhum grande terremoto tivesse sido registrado lá desde 1997.

Os terremotos

O primeiro terremoto ocorreu às 19h04min (horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Quase um minuto depois, ocorreu o segundo, de magnitude 7,5, o mais forte a atingir a Venezuela desde 1900.

A força dos terremotos foi sentida até mesmo na Colômbia. Desde então, foram registrados mais de 130 tremores secundários. A Venezuela é um país de atividade sísmica, mas um grande terremoto não era registrado desde 1997.