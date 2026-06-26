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589 mortes confirmadas
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Mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas após terremotos na Venezuela

Tremores de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o norte do país na quarta-feira (24) deixaram cenário de devastação; ajuda internacional começa a chegar no país

AFP

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