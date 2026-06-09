Mais de 1.000 migrantes resgatados na costa da Mauritânia em 10 dias

Mais de mil migrantes foram resgatados na costa da Mauritânia nos últimos dez dias, o que indica um ressurgimento dessa perigosa rota migratória para as ilhas Canárias, informou a Guarda Costeira do país africano à AFP nesta terça-feira (9).

Todos os anos, milhares de pessoas de países do oeste da África tentam chegar, em embarcações precárias, às costas do arquipélago espanhol das Canárias, que receberão a visita do papa Leão XIV nestas quinta e sexta-feira.

"Em apenas dez dias, 1.076 migrantes foram resgatados em águas mauritanas, 194 dos quais receberam assistência da Marinha nacional quando esta resgatou uma canoa em 31 de maio", disse à AFP Ahmed Moulaye, diretor da unidade de combate à imigração irregular da Guarda Costeira da Mauritânia.

"Nesse ritmo, as chegadas podem atingir um nível sem precedentes este ano", acrescentou.

As oito embarcações interceptadas vieram da Gâmbia e do Senegal. As nacionalidades dos passageiros não foram especificadas, segundo Pierre Beziz, diplomata europeu em Nouakchott, capital da Mauritânia, que informou à AFP que nenhum dos migrantes a bordo chegou às Canárias.

Todos os migrantes foram levados para os novos Centros de Acolhimento Temporário para Estrangeiros (Cate), financiados pela UE, em Nouakchott e Nouadhibou. Lá, foram registrados para determinar se são vulneráveis ou elegíveis para proteção internacional.

O recente reforço dos controles marítimos no Senegal, na Mauritânia e em Marrocos força esses migrantes a partirem de pontos mais ao sul, como Gâmbia e Guiné-Conacri, o que prolonga a rota e aumenta os riscos.

Ao mesmo tempo, a UE reduziu drasticamente o número de vistos emitidos e reforçou os controles de fronteira.

Milhares de pessoas morreram ou desapareceram nos últimos anos tentando chegar às Canárias a partir da costa africana.