Madonna surpreende fãs com show de 15 minutos em Nova York

Madonna surpreendeu seus fãs com um show de 15 minutos na Times Square, em Nova York, a poucas semanas do lançamento de seu novo álbum.

A rainha do pop lançará no início de julho "Confessions II", criado junto com o mesmo produtor de "Confessions on a Dance Floor", de 2005.

Após um aviso de última hora aos fãs, a artista de 67 anos se apresentou na noite de quinta-feira (4) para centenas de pessoas em um palco instalado dentro de uma das icônicas telas gigantes da Times Square.

Vestindo um corset rosa, ela interpretou seis músicas, entre elas "Hung Up" e "Get Together", do álbum de 2005, e faixas do álbum que ainda será lançado.

Junto a Shakira e o grupo de K-pop BTS, Madonna será a principal atração do show do intervalo na final da Copa do Mundo, em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.