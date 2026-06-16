Lula manda recados a Trump durante discurso no G7 e critica neoliberalismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou recados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o discurso feito na Cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França. Na reunião em que os dois participam, Lula disse que o combate ao crime organizado deve levar em consideração a soberania dos Estados.

"Outros temas, como o combate aos crimes transnacionais, também devem fazer parte da agenda de desenvolvimento. Um deles é o desafio do crime organizado, que aterroriza comunidades e desvia recursos públicos que deveriam ser direcionados para a construção de escolas, hospitais e estradas. Esse esforço deve levar em conta o respeito à soberania dos Estados", afirmou Lula nesta terça-feira, 16.

Lula também citou que não se pode separar o narcotráfico dos crimes como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas. Em discursos no Brasil, o presidente costuma declarar que grande parte das armas contrabandeadas vem dos Estados Unidos. Ele também critica o fato de o estado americano do Delaware ser cenário de crimes financeiros brasileiros

"O enfrentamento ao narcotráfico não pode ser dissociado de outros ilícitos como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas. Valorizar o diálogo e a cooperação institucional, inclusive por meio da Interpol, contribuirá para a localização de ativos e indivíduos vinculados a essas atividades criminosas", disse Lula.

O presidente Lula também atacou o neoliberalismo, afirmando que o modelo econômico agravou as desigualdades e corroborou crises políticas pelo mundo. O presidente também afirmou que o unilateralismo é uma "resposta falaciosa" para a atualidade.

"Ficamos aprisionados em dogmas que defendem desregulamentação de mercados, Estado mínimo e austeridade fiscal como fins em si mesmos. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e a crise política que hoje assolam as democracias. Agora, o protecionismo e o unilateralismo ressurgem como respostas falaciosas para a complexidade dos nossos problemas", declarou.

O presidente também criticou o sistema financeiro internacional, afirmando que países não podem ter que escolher entre "pagar seus credores ou alimentar suas crianças".

Ao defender que a desigualdade entre os países está aumentando, Lula citou que o primeiro trilionário do mundo (sem citar Elon Musk, CEO da SpaceX), tem renda superior à dos 46% mais pobres da população global e criticou o que chamou de "políticas pró-bilionários".

"A distância que separa a prosperidade de Évian da realidade enfrentada por bilhões de pessoas no Sul Global não está diminuindo. Nos últimos anos, a desigualdade entre países ricos e pobres tem aumentado. O primeiro trilionário do mundo é mais rico do que os 46% mais pobres da população mundial. A extrema concentração de riqueza decorre de décadas de políticas pró-bilionários", disse Lula.

Sem citar atores globais, o presidente também afirmou que as guerras atuais desviam o foco da agenda desenvolvimentista.

O presidente brasileiro também criticou a diminuição de recursos de entidades caras a países em desenvolvimento, como a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento, o Programa Mundial de Alimentos, a Organização Mundial da Saúde e a Unicef. "Impactam diretamente o cotidiano dos habitantes de países em desenvolvimento", disse.