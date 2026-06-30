Lula diz que cooperação regional deve ser reflexão do Mercosul após terremotos na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o terremoto duplo que assolou a Venezuela na semana passada deve ser refletido pelos países membros do Mercosul sobre a importância da cooperação regional. No início da fala do presidente na 68ª Cúpula do bloco nesta terça-feira, 30, em Assunção (Paraguai), ele pediu a adoção de um minuto de silêncio pelas vítimas do desastre.

"Gostaria de reiterar minha solidariedade ao povo e ao governo da Venezuela diante das perdas humanas e materiais incalculáveis causadas pelos terremotos da semana passada. Tragédias como essa convidam a uma reflexão sobre a importância da solidariedade e da cooperação regionais", afirmou o presidente no início do discurso.

Ao falar sobre esse e outros eventos climáticos, como o El Niño que deve ter um impacto intensificado neste ano, Lula sugeriu ao Uruguai, que assume a presidência do Mercosul a partir desta terça, que o bloco construa um mecanismo para enfrentar desastres naturais.

"Eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes demandam maior coordenação regional em matéria de sistemas de alerta precoce e de gestão de desastres. O Mercosul pode ser o embrião de um mecanismo sul-americano de enfrentamento a desastres naturais e de financiamento a medidas de adaptação climática", disse Lula.