Lula determina que Múcio vá a Venezuela na próxima semana para prestar apoio após terremoto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), determinou nesta sexta-feira, 26, que o ministro da Defesa, José Múcio, vá à Venezuela na próxima para prestar apoio ao país vizinho após os terremotos ocorridos na quarta-feira, 24. Até o momento, os sismos deixaram 589 mortos, segundo o governo venezuelano, dentre eles, dois brasileiros.

"Eu queria começar essa minha fala pedindo a todos que estão aqui que, de pé, a gente fizesse um minuto de silêncio pelas 589 pessoas que já morreram na Venezuela e 2.850 feridos. E queria, Zé Múcio, determinar que na semana que vem, você fosse à Venezuela para discutir o que a nossa Defesa pode fazer de ajuda ao povo da Venezuela", disse o presidente do Brasil, ao iniciar seu discurso durante a cerimônia de lançamento e batismo da Fragata "Cunha Moreira" (F202), em Itajaí (SC).