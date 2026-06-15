Lula desembarca em Genebra e se reúne com presidente da Suíça para discutir comércio bilateral

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve uma reunião bilateral com o presidente da Suíça, Guy Parmelin, nesta segunda-feira, 15, em Genebra. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Lula e Parmelin discutiram o comércio bilateral entre os dois países.

"Durante o encontro, os presidentes trataram do comércio bilateral e comprometeram-se a trabalhar pela diversificação da pauta de exportações entre os dois países. Nesse contexto, concordaram que o Acordo Mercosul-EFTA representa uma oportunidade para ampliar o comércio, em um cenário global marcado pelo aumento do protecionismo e do unilateralismo", disse a Secom, em nota divulgada nesta segunda.

Lula desembarcou em Genebra para participar da cúpula do G7, realizada em Évian-les-Bains, na França, a cerca de 45km da cidade suíça.

Ainda de acordo com a Secom, Lula e Parmelin "decidiram expandir a cooperação em áreas como inteligência artificial, transição energética, minerais críticos, biotecnologia, saúde e defesa, entre outras".

O governo brasileiro destacou ainda que o presidente suíço "cumprimentou o Brasil pela realização da COP30, em Belém, e ressaltou os avanços demonstrados pelo país no combate ao desmatamento". O trecho ganha relevância especialmente pela tarifa imposta pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil por causa, entre outros motivos, do desmatamento no Brasil.