Lula anuncia envio de bombeiros, medicamentos e equipamentos à Venezuela após terremoto

Destruição causada por dois tremores devastadores. FEDERICO PARRA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (25), nas redes sociais, que irá enviar ajuda humanitária para a Venezuela. O país vizinho do Brasil doi atingido por dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, na quarta-feira (24).

Segundo o presidente, serão enviados nesta sexta-feira (26) 36 bombeiros dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O governo brasileiro também vai enviar nove toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas do terremoto.

Já no sábado (27), será encaminhado à Venezuela cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico. Também serão encaminhados equipamentos para a montagem de um hospital de campanha.

Durante evento em Ponta Porã (MS) nesta quinta, Lula disse que tinha telefonado pela manhã para a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, e questionado sobre as necessidades do país vizinho. Na publicação no X, Lula voltou a citar a conversa e prestou solidariedade.

Leia Mais Rodrigo Lopes | Os EUA têm obrigação moral de socorrer a Venezuela em seu momento mais dramático

"Conversei por telefone hoje com a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana vitimada pelos terremotos da quarta-feira e definir a melhor forma de prestarmos apoio ao país vizinho", afirmou o presidente no X.

Papa concede ajuda emergencial

O papa Leão XIV enviou uma ajuda emergencial de 100 mil euros (cerca de 591 mil reais) à Venezuela.

Esta quantia, desembolsada pela Esmolaria Apostólica — o organismo da Santa Sé responsável pelas obras de caridade do papa e da assistência a populações em dificuldade — constitui "uma primeira contribuição" destinada a apoiar os trabalhos de resgate, informou o Vatican News, portal oficial de notícias do Vaticano.

Além da Igreja, vários países, entre eles os Estados Unidos, Irã, Cuba e a União Europeia, ofereceram ajuda ao país, que já se encontrava enfraquecido por uma grave crise econômica e social.

EUA anuncia ajuda de US$ 150 milhões

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (25) a aprovação do envio de 150 milhões de dólares (R$ 778 milhões) em ajuda ao país venezuelano.