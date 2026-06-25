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Lula anuncia envio de bombeiros, medicamentos e equipamentos à Venezuela após terremoto

Segundo o presidente, serão enviados 36 bombeiros e nove toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas venezuelanas nesta sexta-feira 

Estadão Conteúdo

Gabriel de Sousa

AFP

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