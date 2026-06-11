Lula anuncia avanço na cooperação energética com o México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na quarta-feira, 10, que o Brasil avançou nas tratativas da agenda de cooperação energética com o México.

Em publicação no X, Lula afirmou ter conversado com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. Segundo ele, o destaque foi a cooperação no setor energético, que abrange desde a colaboração em biocombustíveis até a possível assinatura de um instrumento entre a Petrobras e a Pemex, empresa estatal mexicana de petróleo e gás.

O presidente disse que ambos concordaram em aprofundar as conversas sobre o marco jurídico bilateral comercial e reconheceram avanços na colaboração nas áreas de saúde, turismo e governança pública, além de ações voltadas ao fortalecimento dos setores científico, tecnológico e de inovação nos dois países.

"Reafirmamos a importância e o valor que atribuímos ao fortalecimento e à preservação do multilateralismo, do direito internacional, da democracia e do princípio da não ingerência, particularmente no complexo contexto global atual", escreveu.

Lula também afirmou que ele e Claudia são favoráveis ao fim do embargo dos Estados Unidos contra Cuba e estão preocupados com a situação humanitária no país caribenho.

Eles também reforçaram o apoio de Brasil e México à candidatura da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"México e Brasil são parceiros fundamentais na América Latina e no Caribe, cujo porte e relevância em termos de população, economia e projeção internacional constituem um motor de integração regional e de prosperidade compartilhada para seus povos", acrescentou o presidente.

Lula também desejou sucesso a Claudia na realização da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, 11, e tem o México como um dos três países-sede.

Antes da conversa, ele havia afirmado que abordaria os protestos que estão ocorrendo no México, liderados por professores que pedem aumentos salariais de até 100%.