Luigi Mangione alegará 'perturbação emocional extrema' em julgamento por matar CEO

Luigi Mangione planeja invocar uma defesa psiquiátrica em seu julgamento estadual por homicídio, alegando que sofria de perturbação emocional extrema quando atirou no CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, afirmou um juiz nesta quarta-feira, 17. Isso poderia significar uma pena de prisão mais curta caso ele seja condenado.

Um júri que aceitar tal defesa seria obrigado a condenar Mangione por homicídio culposo, que prevê pena máxima de 25 anos de prisão, em vez de homicídio doloso, o que poderia mantê-lo atrás das grades pelo resto da vida. A defesa por perturbação emocional não está disponível no processo federal de Mangione, no qual ele também pode receber pena de prisão perpétua.

O juiz Gregory Carro, de Nova York, anunciou a decisão da defesa no tribunal duas semanas após realizar uma audiência secreta sobre o assunto. Ele disse que tornará pública a transcrição e outros registros dessa audiência no futuro.

Carro afirmou que os advogados de Mangione levantaram pela primeira vez a possibilidade de uma defesa psiquiátrica no ano passado, em uma carta que foi protocolada sob sigilo, e confirmaram sua decisão na audiência ocorrida em 3 de junho, que, segundo o juiz, foi realizada em sigilo a pedido da defesa.

"O motivo do sigilo foi dar à defesa a oportunidade de determinar se iria prosseguir com essa defesa e qual seria a natureza dela", disse Carro.

Carro afirmou que não espera que esse desdobramento atrase o julgamento de Mangione, que está programado para começar com a seleção do júri em 8 de setembro. Sua próxima audiência pré-julgamento está marcada para 11 de agosto.

O promotor adjunto Joel Seidemann afirmou que deseja que Mangione seja avaliado por um psiquiatra da promotoria. Para facilitar isso, disse Carro, Mangione poderá ser transferido em breve para o complexo prisional de Rikers Island, na cidade de Nova York, a partir de uma prisão federal no Brooklyn, onde está detido desde logo após sua prisão, em dezembro de 2024.

Mangione, de 28 anos, se declarou inocente das acusações estaduais e federais relacionadas ao homicídio ocorrido em 4 de dezembro de 2024. Seu julgamento federal, que envolve acusações de perseguição, está marcado para começar em 13 de outubro.

Mangione, sentado entre seus advogados e vestindo um terno azul, não pareceu reagir enquanto Carro falava. Em uma audiência realizada em fevereiro, Mangione protestou contra a possibilidade de dois julgamentos, dizendo a Carro: "É o mesmo julgamento duas vezes. Um mais um é dois. Dupla penalização, por qualquer definição de bom senso."

Uma defesa baseada em perturbação emocional extrema não isentaria Mangione da responsabilidade pelo assassinato de Thompson. Não é o mesmo que uma defesa de inocência por motivo de insanidade, que permitiria que o réu fosse encaminhado a uma instituição psiquiátrica em vez de à prisão.

A advogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, afirmou que a divulgação da transcrição da audiência secreta e dos materiais relacionados à sua defesa psiquiátrica prejudicará o réu em seu processo federal.

"O motivo pelo qual solicitamos o sigilo é que essa defesa não está disponível no âmbito federal, e o Sr. Mangione está sendo processado federalmente, o que prejudica sua defesa em relação exatamente aos mesmos fatos", disse Agnifilo.

O juiz deveria ter decidido sobre o assunto na terça-feira, 16, mas foi obrigado a adiar a decisão por um dia porque os promotores não informaram à prisão onde Mangione está detido que ele precisava comparecer ao tribunal.

Thompson, de 50 anos, foi morto enquanto caminhava para um hotel em Manhattan a caminho da conferência anual de investidores do UnitedHealth Group. Imagens de câmeras de vigilância mostraram um atirador mascarado atirando nele por trás. A polícia afirma que as palavras "atrasar", "negar" e "retirar" estavam escritas na munição, imitando uma frase usada para descrever como as seguradoras evitam pagar indenizações.

Mangione, formado em uma universidade tradicional e prestigiada e proveniente de uma família abastada de Maryland, foi preso cinco dias depois em um McDonald's em Altoona, na Pensilvânia, cerca de 370 quilômetros a oeste de Manhattan.

Em uma audiência realizada em 18 de maio, Carro determinou que uma arma e um caderno - que, segundo os promotores, ligam Mangione ao homicídio - podem ser usados como provas contra ele. A arma, uma pistola impressa em 3D, corresponde à utilizada para matar Thompson, afirmaram os promotores. O caderno descreve o desejo de "acabar" com um executivo de seguro de saúde e de se rebelar contra "o cartel mortal do seguro de saúde, movido pela ganância".

Nesta quarta-feira, Carro rejeitou uma acusação relacionada a um carregador de arma que ele havia considerado inadmissível, pois foi encontrado durante uma revista inicial na mochila de Mangione no McDonald's.

Para estabelecer uma defesa baseada em perturbação emocional, os advogados de Mangione devem demonstrar que a perturbação foi tão extrema a ponto de privá-lo do autocontrole; que, em sua mente, ele tinha uma explicação ou desculpa razoável para a perturbação; e que ele matou Thompson enquanto estava "sob a influência" dessa perturbação.

*Com informações da Associated Press (AP).