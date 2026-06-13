Líderes do Catar e Kuwait apoiam acordo de paz entre EUA e Irã

O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, discutiu por telefone mais cedo, neste sábado, 13, com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, sobre o aprofundamento da cooperação de seus países na implementação do acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Segundo informações da agência oficial de notícias do Catar (QNA, da sigla em inglês), ambos expressaram satisfação com o progresso nas negociações mediadas pelo Paquistão para que o confronto que ocorre há mais de três meses seja encerrado o mais breve possível.

Além de celebrarem o progresso diplomático, Sheikh Mohammed e Sheikh Jarrah reafirmaram seu apoio incondicional aos esforços contínuos para resolver questões pendentes por meio do diálogo e de meios pacíficos.

Eles enfatizaram ao longo da conversa a importância desses esforços para o fortalecimento da paz e estabilidade, tanto regional quanto globalmente.