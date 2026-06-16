Líderes del G7 concordam em aumentar pressão sobre a Rússia

Os líderes do G7 concordam em "aumentar a pressão" sobre a Rússia por meio de "sanções" contra sua principal fonte de financiamento da guerra na Ucrânia, os hidrocarbonetos, informou nesta terça-feira (16) uma fonte diplomática francesa.

"Os líderes concordam em aumentar a pressão sobre a Rússia, em particular por meio de sanções ao petróleo e ao gás", declarou a fonte diplomática ao final de uma sessão dedicada à Ucrânia durante a reunião de cúpula do G7 em Evian, no leste da França, com a participação, entre outros, do presidente americano Donald Trump.

Os governantes dos países do grupo de grandes economias industrializadas, que conversaram na presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também o apoiarão "fornecendo à Ucrânia meios de defesa antiaérea, meios para se proteger melhor, meios para consolidar os avanços" de Kiev, acrescentou a fonte.