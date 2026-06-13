Líder supremo iraniano Ali Khamenei será sepultado em 9 de julho

O falecido líder supremo iraniano Ali Khamenei, assassinado em 28 de fevereiro no início da ofensiva israelense-americana, será enterrado em 9 de julho, anunciou a televisão estatal.

Khamenei será sepultado em 9 de julho em sua cidade natal de Mashhad (nordeste), segundo a emissora.

O funeral estava inicialmente previsto para março, mas foi adiado em consequência da guerra. A cerimônia terá duração de seis dias, a partir de 4 de julho, em Teerã e nas cidades sagradas de Qom e Mashhad.

Ali Khamenei permaneceu no poder durante quase 37 anos. Ele foi sucedido por seu filho Mojtaba, que desde então não apareceu em público e, segundo várias fontes, sofreu ferimentos graves no bombardeio que matou seu pai.