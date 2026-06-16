Líder da comissão de segurança do Irã pede cumprimento de todas cláusulas pelos EUA

O presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, disse que os Estados Unidos têm o dever de cumprir todas as cláusulas do memorando de entendimento, incluindo a interrupção da guerra contra o Líbano e a evacuação rápida do sul do território libanês para conquistar a confiança de Teerã.

"Washington precisa provar seu compromisso encerrando a guerra contra o Líbano e cumprindo cada cláusula do memorando de entendimento", disse Azizi em registro no X nesta terça-feira.

Segundo o representante iraniano, a resiliência do país forçou uma mudança estratégica, levando os EUA a aceitarem os termos de Teerã.

Azizi alertou ainda que qualquer violação dos termos do acordo desencadeará uma resposta decisiva e esmagadora. "A era da imposição unilateral contra os iranianos acabou", salientou.