EUA, Israel e Líbano assinam acordo trilateral para encerrar conflito no Oriente Médio

Chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirma que ainda há muito trabalho pela frente. SAUL LOEB / AFP

Os Estados Unidos, Israel e Líbano assinaram, nesta sexta-feira (26), um acordo trilateral que busca abrir caminho para um tratado de paz entre os dois vizinhos no Oriente Médio.

O acordo aconteceu após a quinta rodada de negociações mediadas por Washington. O Secretario de Estado dos EUA, Marco Rubio, oficializou o acordo durante a cerimônia de assinatura.

— Temos o prazer de anunciar um acordo-quadro entre o governo soberano do Líbano e, naturalmente, o governo de Israel, com a mediação e o apoio dos Estados Unidos da América — declarou.

Segundo o chefe da diplomacia norte-americana, o acordo estabelece "um marco para uma paz e uma segurança duradouras", no entanto, o mesmo pontuou que este é "apenas o começo" e que ainda há "muito trabalho pela frente".

A embaixadora do Líbano em Washington, Nada Hamadeh Moawad, afirmou que o acordo é "um primeiro passo no caminho para a restauração da soberania e da integridade territorial libanesas".

O representante diplomático israelense, Yechiel Leiter, disse que, em virtude do acordo, "o Irã fica de fora, o Hezbollah fica de fora e o caminho para a paz entre Israel e o Líbano fica aberto".

Entenda o conflito

A guerra no Oriente Médio começou oficialmente em 2 de março, quando o grupo islâmico Hezbollah lançou foguetes contra Israel para vingar a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Israel respondeu com devastadores bombardeios aéreos e uma invasão que, segundo o Líbano, causou a morte de mais de 4,2 mil pessoas.

Sob pressão dos Estados Unidos, as autoridades libanesas iniciaram, em abril, negociações diretas com Israel em Washington. Em 17 de abril foi anunciada uma trégua, que, no entanto, não conseguiu interromper os combates.