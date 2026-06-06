Líbano inaugura 2º aeroporto internacional após ataques israelenses no sul do país

Apesar dos ataques aéreos israelenses no sul do Líbano, que mataram nove pessoas neste sábado, 6, o governo libanês inaugurou hoje o segundo aeroporto internacional do país, previsto para estar aberto ao público em algumas semanas.

Um avião com o primeiro-ministro Nawaf Salam aterrissou no aeroporto René Mouawad, no noroeste do Líbano, perto da fronteira com a Síria.

O Aeroporto Internacional Rafik Hariri, de Beirute, tem sido o único internacional na pequena nação mediterrânea. Ele tem operado perto de sua capacidade máxima nos últimos anos, especialmente durante o conflito na Síria, fazendo do terminal um importante ponto de entrada e saída para cidadãos sírios.

O aeroporto fica a cerca de 100 quilômetros ao norte de Beirute e a 5 quilômetros da fronteira com a Síria, na aldeia costeira de Kleiat, na empobrecida região de Akkar, que foi marginalizada pelo Estado durante décadas.

"Isto não é um projeto de investimento, mas um passo rumo a um desenvolvimento equilibrado e justiça entre regiões", disse Salam durante a cerimônia.

O ministro dos Transportes, Fayez Rasamny, sinalizou que o objetivo do governo é que o aeroporto comece a funcionar em algumas semanas, com voos para Istambul e Mersin, na Turquia, além de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele afirmou haver planos futuros de voos para Atenas, na Grécia; Cairo, no Egito; e para a cidade sagrada muçulmana de Medina, na Arábia Saudita. "Este é o início de um novo período para o transporte aéreo no Líbano", disse Rasamny.

O nome do aeroporto é em homenagem ao ex-presidente René Mouawad, que foi assassinado em uma explosão em Beirute em 1989, dias depois de ser eleito. Mouawad foi eleito durante uma sessão parlamentar que foi celebrada no aeroporto, no auge da guerra civil de 1975-90.