Líbano acusa Israel de 'ataques brutais' apesar de cessar-fogo; Tel-Aviv cita Hezbollah

O Líbano acusou Israel de realizar "ataques brutais" contra o território libanês, apesar do cessar-fogo alcançado nesta sexta-feira, 19, para encerrar as hostilidades na região. Em postagem no X neste sábado, 20, o exército do Líbano alega que a continuação da violência "visa obstruir qualquer solução que permita a restauração da estabilidade" de Beirute.

De acordo com a publicação, os ataques de Israel atingiram áreas no sul do país e causaram "mais mártires e feridos, provocando grandes destruições em propriedades". Ao menos sete pessoas, incluindo duas crianças, morreram com as ofensivas, e segundo a mídia estatal libanesa (NNA), outras sete pessoas permanecem presas sob os escombros.

As forças libanesas também mencionam um ataque israelense na estrada Kfar Remane - Nabatieh, que matou um militar.

Segundo um oficial militar israelense, as Forças de Defesa de Israel (IDF) atacaram alvos do Hezbollah no sul do Líbano depois que o grupo disparou mais de 50 projéteis contra soldados israelenses na região. Para a fonte, a estabilidade entre Israel e o Líbano será possível se o Hezbollah parar de violar o cessar-fogo.