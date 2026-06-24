Lavrov diz que Rússia ouvirá novas propostas dos EUA e cobra explicações sobre Cúpula do G7

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta quarta-feira, 24, que Moscou está disposta a ouvir novas propostas dos representantes do governo dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, durante uma possível visita à capital russa. Segundo o chanceler, a viagem está sendo discutida a pedido dos próprios emissários americanos.

"Claro que vamos ouvi-los", disse Lavrov a jornalistas.

O ministro afirmou que a Rússia busca compreender qual será a posição de Washington após a recente cúpula do G7 realizada em Evian, na França. "Os americanos ainda não nos explicaram quais conclusões tiraram da cúpula do G7 em Evian, como avaliam os resultados desse encontro e qual será sua linha de atuação daqui para frente", declarou.

Ao comentar o conflito na Ucrânia, Lavrov reiterou que uma solução político-diplomática continua possível, mas condicionou qualquer acordo a "garantias concretas e juridicamente vinculantes de segurança", incluindo a proteção dos interesses russos em suas fronteiras ocidentais.

O chanceler também afirmou que Moscou não aceitará "soluções temporárias ou intermediárias" nem "ultimatos ditados por terceiros".

Segundo Lavrov, a Rússia chegou a propor à Ucrânia a elevação do nível das delegações envolvidas nas negociações e a criação de três grupos de trabalho temáticos - humanitário, político e militar. De acordo com ele, Kiev não respondeu à iniciativa e posteriormente informou que não tinha mais interesse em prosseguir com as conversações.

O ministro afirmou ainda que a Rússia segue comprometida com os entendimentos alcançados na cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump realizada no Alasca, em agosto de 2025.

Lavrov também revelou que Moscou manteve contatos com representantes da União Europeia (UE) e recebeu emissários da França e do Reino Unido, apesar do discurso público mais duro de líderes europeus.

Segundo ele, a Rússia está disposta a avaliar eventuais propostas construtivas da Europa, mas ressaltou que o país "já não tem o direito de confiar" nas promessas do bloco.