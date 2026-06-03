Kuwait suspende voos comerciais após drone atingir aeroporto e deixar feridos

O governo do Kuwait anunciou nesta quarta-feira (3) a suspensão dos voos comerciais após um drone lançado pelo Irã atingir o aeroporto internacional do país. Várias pessoas ficaram feridas no ataque, segundo o Ministério da Defesa kuwaitiano.

"Uma série de drones hostis" atingiu e danificou o terminal de passageiros, ainda de acordo com o governo do Kuwait.

A ofensiva ocorreu após uma troca de hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos na noite da véspera. As forças americanas atingiram um alvo militar iraniano em uma ilha no Estreito de Ormuz em retaliação ao ataque lançado pelo regime iraniano contra bases americanas no Kuwait e no Bahrein. Fonte: Associated Press.