Keiko Fujimori lidera eleição presidencial no Peru com 99% das urnas apuradas

Com 99% das atas contabilizadas, Keiko Fujimori aparece à frente na apuração do segundo turno das eleições presidenciais do Peru. Segundo os dados divulgados na noite desta segunda-feira, 15, a candidata de direita soma 50,09% dos votos válidos, contra 49,91% de Roberto Sánchez candidato que representa a esquerda, uma diferença de cerca de 33 mil votos.

Keiko acumula 9,12 milhões de votos, enquanto Sánchez registra 9,09 milhões. Apesar da vantagem estreita, a candidata mantém a liderança desde as últimas atualizações da contagem e se aproxima de uma vitória eleitoral marcada pela polarização entre os dois concorrentes.

Segundo a autoridade eleitoral do país, a contagem final "pode levar de duas semanas até o final do mês", dependendo das observações feitas nas atas de apuração à medida que forem registradas. Os peruanos foram às urnas no início de junho para a escolha do segundo turno.

O mapa da votação revela um país dividido regionalmente. Sánchez obteve vantagem na maior parte dos departamentos do interior, enquanto Keiko concentrou seu desempenho em regiões mais populosas, incluindo Lima, fator que tem sido decisivo para a manutenção de sua liderança na reta final da apuração.

Keiko é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que governou o país entre 1990 e 2000 e foi condenado e preso por crimes contra a humanidade. Já Sánchez é o herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, que cumpre pena de 11 anos por uma tentativa de golpe de Estado em 2022.