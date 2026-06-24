Keiko Fujimori alcança vantagem irreversível sobre Sánchez na eleição peruana

Vitória da candidata de direita marca o retorno do fujimorismo ao poder após mais de duas décadas. STR / AFP

A candidata de direita Keiko Fujimori aparecia nesta quarta-feira (24) como a vencedora da eleição presidencial no Peru, após alcançar uma vantagem irreversível sobre seu rival de esquerda, Roberto Sánchez, após uma das votações mais disputadas da história recente da América Latina. Os resultados oficiais serão divulgados apenas dentro de alguns dias.

A vitória marcaria o retorno do fujimorismo ao poder, mais de duas décadas após a queda do ex-presidente autocrata Alberto Fujimori (1990-2000), pai da candidata de 51 anos.

Com 99,86% das urnas apuradas, Fujimori tinha 50,118% dos votos, contra 49,882% de Sánchez, segundo os dados publicados no site do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE).

Keiko tem uma vantagem de pouco mais de 43 mil votos sobre Sánchez, com mais de 19 milhões de votos contabilizados. A diferença não pode mais ser revertida, pois restam 39.300 votos correspondentes a 131 atas eleitorais. O segundo turno aconteceu em 7 de junho.

Roberto Sánchez não reconhece resultado

Sánchez afirmou em entrevista coletiva na manhã de terça que não reconhecerá um eventual governo de Keiko Fujimori e denunciou que o procedimento eleitoral foi "gravemente afetado", especificamente durante a votação no exterior.

O candidato anunciou que recorrerá a instâncias internacionais e convocou uma nova mobilização para sábado (27), em Lima. O esquerdista pediu a anulação dos votos emitidos no exterior.

Sánchez alega supostas irregularidades administrativas e de custódia do órgão eleitoral na votação no exterior, que representa quase 300 mil votos e favoreceu Keiko Fujimori em grande medida.

O candidato de esquerda afirma que, excluindo os votos emitidos fora do país, ele mantém uma vantagem de quase 25 mil sufrágios sobre a rival.

O período de apuração dos votos está dentro do padrão peruano. O resultado final do segundo turno de 2021 entre o esquerdista Pedro Castillo e Keiko Fujimori foi anunciado seis semanas depois da votação. Castillo obteve 50,12%, contra 49,87% de Fujimori.

O vencedor substituirá, em 28 de julho, o presidente interino José María Balcázar para um mandato de cinco anos.

Cenário político no Peru

Fujimori, que é administradora, apela ao legado do pai, que promoveu a estabilização da economia e derrotou a insurgência, mas também foi acusado de crimes contra a humanidade.

Sánchez, 57 anos, congressista e ex-ministro, reivindica o legado político do ex-presidente Pedro Castillo, destituído em 2022. Ele foi aliado de Castillo, usa o chapéu camponês que recebeu do ex-presidente, prometeu conceder um indulto a ele e o visitou na prisão no domingo.

Fujimori defende propostas neoliberais, o respeito à propriedade privada e a atração de investimentos americanos. Sánchez prometeu aumentos salariais e afirmou que pretende manter a abertura econômica e a independência do estratégico banco central, em um gesto direcionado aos investidores.

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Apesar da desilusão política, a maior preocupação dos peruanos é a insegurança em um país onde abundam as quadrilhas criminosas e as denúncias de extorsão aumentaram nove vezes em cinco anos.

Para enfrentar a violência, Fujimori defende medidas mais rígidas, como militarizar as prisões e as zonas conflituosas, e expulsar migrantes para acabar com a "praga social" com a "mesma força" com que seu pai venceu a insurgência nos anos 1990.

Sánchez propõe enfrentar a corrupção na polícia e na Justiça e afirma que há uma cumplicidade entre elites políticas e a criminalidade.

A sua base social está na zona rural empobrecida, onde a insegurança é menor. A base de Fujimori fica em Lima, onde a taxa de homicídios triplicou em 2025 na comparação com 2020, chegando a 23 por 100 mil habitantes.