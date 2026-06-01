Kast, do Chile, fixa metas de crescimento e emprego para 2030 e promete acelerar investimentos

O presidente do Chile, José Antonio Kast, estabeleceu nesta segunda-feira, 1, metas econômicas para o fim da década, incluindo crescimento anual de 4% e redução da taxa de desemprego para 6% até 2030. Durante sua primeira prestação de contas ao Congresso, o mandatário afirmou que o objetivo é reativar a economia e recuperar ao menos 300 mil postos de trabalho no país.

As metas fazem parte da chamada Lei de Reconstrução Nacional, principal iniciativa econômica do governo. Kast voltou a defender o projeto, afirmando que a expansão da atividade é fundamental para melhorar as condições sociais. Segundo ele, o crescimento econômico não é um objetivo em si, mas um instrumento para ampliar o emprego, o empreendedorismo e a oferta de serviços públicos.

O presidente também anunciou uma reforma voltada à redução da burocracia e à revisão do sistema tarifário de energia elétrica, além de novas medidas para agilizar a concessão de licenças e autorizações para investimentos. Segundo Kast, o governo conseguiu reduzir significativamente os prazos de análise de projetos e destravar empreendimentos que permaneciam paralisados por disputas administrativas.

De acordo com o mandatário, mais de US$ 22 bilhões em investimentos ingressaram no país desde março. Ele destacou ainda que maio registrou o maior volume de investimentos aprovados dos últimos 11 anos, somando US$ 13,9 bilhões. "Resolvemos 60% dos investimentos que estavam travados por essa via e reduzimos em 45% os tempos de resolução", afirmou.