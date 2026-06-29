Justiça dos EUA amplia poder de Trump sobre agências independentes ao derrubar precedente de quase 100 anos

Republicano comemorou a decisão em publicação na Truth Social. Kamil Krzaczynski / AFP

A Suprema Corte dos Estados Unidos ampliou o poder do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as agências independentes ao derrubar um precedente de quase cem anos nesta segunda-feira (29).

A Justiça dos EUA permitiu que Trump demitisse uma comissária da Federal Trade Commission (FTC), a agência federal independente que regula a concorrência no país.

Entre os juízes da Suprema Corte, o placar foi de seis a três. As informações são do g1.

"Esta decisão era almejada pelos presidentes dos EUA desde a década de 1930. É uma grande honra ser o presidente em exercício que obteve esta decisão histórica e sem precedentes", escreveu Trump em publicação nas redes sociais.