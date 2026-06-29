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Justiça dos EUA amplia poder de Trump sobre agências independentes ao derrubar precedente de quase 100 anos

A demisão da Suprema Corte permitiu que Trump demitisse uma comissária da Federal Trade Commission (FTC), agência federal independente do país

Zero Hora

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