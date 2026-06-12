Justiça da Colômbia dá sinal verde para uso de símbolos nacionais em campanha de direita

A Suprema Corte de Justiça da Colômbia suspendeu nesta sexta-feira (12) a decisão de um tribunal que havia proibido o candidato presidencial de extrema direita Abelardo de la Espriella de utilizar símbolos nacionais e seu característico lema "firmes pela pátria".

O advogado de 47 anos costuma utilizar a saudação militar das Forças Armadas e insígnias nacionais em comícios políticos, repletos de bandeiras da Colômbia e camisetas da seleção colombiana de futebol.

Um tribunal de Bogotá havia ordenado nesta semana que a campanha retirasse "toda aquela propaganda política" que utilizasse a bandeira da Colômbia, a saudação e os emblemas militares, ou que fizesse alusão aos órgãos de segurança do país.

Mas a Suprema Corte ordenou "suspender com efeitos imediatos" essa proibição, como medida urgente enquanto os magistrados analisam um recurso solicitado pelo candidato.

A decisão ocorre em plena campanha presidencial para o segundo turno de 21 de junho, no qual o advogado enfrentará o senador de esquerda Iván Cepeda.

De la Espriella já havia anunciado sua intenção de não obedecer a essas decisões judiciais.

"Querem nos proibir basicamente toda a campanha", disse esta semana na rede social X.

Na quinta-feira, uma juíza de Bogotá revogou outra medida contra De la Espriella que restringia o uso da camisa da seleção de futebol, diante de uma suposta "falta de clareza" da decisão inicial, que gerou um "cenário de incerteza jurídica".

A esquerda acusa o candidato de extrema direita de se apropriar da peça de vestuário, nos moldes do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil.

A Colômbia elegerá o sucessor de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história do país, em meio à pior onda de violência da última década.

Admirador do americano Donald Trump, De la Espriella promete mão dura contra o crime e austeridade para reduzir os gastos públicos.

Por sua vez, o esquerdista Cepeda propõe manter um Estado com forte investimento social e dar continuidade aos diálogos de paz com os grupos armados impulsionados por seu aliado Petro.