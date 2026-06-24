Julien Dossena deixa direção criativa da Paco Rabanne

O francês Julien Dossena, diretor artístico da Paco Rabanne há mais de 13 anos, está deixando a marca, anunciou nesta quarta-feira (24) a grife de luxo do grupo espanhol Puig no Instagram.
Dossena assumiu a direção artística da casa do célebre estilista espanhol em 2013, depois que a alemã Lydia Maurer deixou o cargo.
Durante o período em que Dossena esteve à frente da Paco Rabanne, a grife famosa por seu estilo metalizado e futurista ganhou grande projeção internacional.
Para suceder Dossena, começa a circular o nome de seu compatriota Olivier Rousteing, que foi diretor artístico da Balmain durante quase quinze anos.
* AFP