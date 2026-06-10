Julian Barnes vence o prêmio Princesa das Astúrias de Letras

Considerado um dos escritores britânicos mais importantes das últimas décadas, Julian Barnes foi anunciado nesta quarta-feira (10) como o vencedor do Prêmio Princesa de Astúrias de Letras.

Seus romances e contos, repletos de humor e ironia, oferecem "uma visão lúcida, calorosa e compassiva do gênero humano (...) com o amor como princípio essencial", afirma a decisão do prêmio, concedido pela Fundação Princesa das Astúrias.

Barnes "reelabora, com um olhar europeísta, a história da literatura, da arte, da música e até mesmo da gastronomia, até alcançar um estilo único" que o converte em um dos principais expoentes "de uma geração de autores britânicos especialmente brilhantes", destaca a decisão, lida por Santiago Muñoz Machado, diretor da Real Academia Espanhola (RAE).

Nascido na cidade inglesa de Leicester em 1946, Barnes foi selecionado entre 37 candidaturas de 24 nacionalidades.

Os Prêmios Princesa de Astúrias, instituídos em 1981 e considerados os mais prestigiosos do mundo ibero-americano, são dotados de 50.000 euros (58.000 dólares, R$ 290.000) e uma escultura criada pelo falecido artista catalão Joan Miró.

Após se formar na Universidade de Oxford, Barnes trabalhou durante três anos como lexicógrafo para o Oxford English Dictionary.

Aos 34 anos, publicou seu primeiro romance, "Metrolandia", sobre dois amigos inseparáveis de 16 anos que imaginam sua vida futura, uma obra elogiada pela crítica.

Com seu terceiro romance, "O Papagaio de Flaubert", foi finalista em 1984 do mais prestigioso dos prêmios literários britânicos, o Booker, que venceu em 2011 com "O Sentido de um Fim".

Barnes também foi autor de romances policiais, que publicava com o nome de Dan Kavanagh, pseudônimo tomado de sua esposa e agente literária, Pat Kavanagh, que morreu vítima de tumor cerebral em 2008.

Três dias depois de completar 80 anos, em janeiro de 2026, o escritor, que atuou em associações de defesa dos direitos humanos, publicou o que apresentou como seu último livro, "Departure".

Em 2020, ele foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no sangue.

O prêmio de Letras é o sétimo dos oito da atual edição do Princesa das Astúrias, concedido anualmente, a ritmo de um por semana.

Em outras edições, a categoria premiou grandes nomes da literatura como o japonês Haruki Murakami, o cubano Leonardo Padura, os americanos Siri Hustvedt e Paul Auster, o peruano Mario Vargas Llosa e o mexicano Juan Rulfo.

Os prêmios, que levam o nome do título da herdeira do trono da Coroa espanhola, a princesa Leonor, serão entregues por ela e pelos reis Felipe VI e Letizia em outubro, em uma cerimônia em Oviedo.