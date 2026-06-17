Jatinho particular cai em rodovia do Texas, nos EUA, e uma pessoa morre

Uma pessoa morreu após a queda de um jatinho particular em uma rodovia da cidade de Laredo, no Texas (EUA). Ao todo, seis pessoas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente; ao menos cinco foram resgatadas com vida mas não há informações sobre os respectivos estados de saúde. Quanto à vítima fatal, não se sabe se era uma das pessoas que ocupava o avião ou se estava no solo quando foi atingida.