Jatinho particular cai em rodovia do Texas, nos EUA, e uma pessoa morre

Uma pessoa morreu após a queda de um jatinho particular em uma rodovia da cidade de Laredo, no Texas (EUA). Ao todo, seis pessoas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente; ao menos cinco foram resgatadas com vida mas não há informações sobre os respectivos estados de saúde. Quanto à vítima fatal, não se sabe se era uma das pessoas que ocupava o avião ou se estava no solo quando foi atingida.
Imagens do momento mostram motoristas tentando quebrar a janela da cabine da aeronave para resgatar as vítimas. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o avião de lado, colidindo contra uma barreira de proteção da rodovia. A cauda foi arrancada da fuselagem.
O acidente aconteceu por volta das 22h (20h em Brasília) a poucos metros do Aeroporto Internacional de Laredo. O Cessna Citation Latitude havia decolado do Aeroporto Internacional de Los Cabos, no México, às 18h19 (16h19 em Brasília).
Segundo o diretor do terminal aéreo americano, a aeronave sofreu uma falha mecânica. (Fonte: Associated Press)