Japão investiva possível novo ataque fatal de urso

Um homem foi encontrado morto no Japão após um provável ataque de urso, anunciaram as autoridades, em um país que registrou um aumento expressivo destes incidentes desde o início do ano.

Os dados mais recentes compilados pelo Ministério do Meio Ambiente mostram que pelo menos cinco pessoas morreram desde abril em consequência de ataques de ursos.

As autoridades do município de Aomori, no norte do Japão, informaram na segunda-feira que um homem encontrado morto em uma área montanhosa pode ter sido atacado por um urso e pediram aos moradores que evitem a região.

Um funcionário do governo local declarou à AFP nesta terça-feira que "a polícia continua investigando a causa" da morte. Ele disse que foram encontradas marcas de mordidas de urso no corpo.

O Japão registra há vários anos um aumento no número de ataques de ursos, especialmente em áreas urbanas.

No ano passado, 13 pessoas morreram em consequência de ataques de ursos no Japão, um recorde. A presença dos ursos aumenta à medida que os animais saem famintos da hibernação.

Desde o início da compilação das estatísticas, em 2018, o Japão nunca havia registrado mais de duas mortes no período entre abril e junho.

Segundo cientistas, a população de ursos aumentou consideravelmente ao mesmo tempo em que diminuiu o número de pessoas que vivem em áreas rurais.

No início de junho, dezenas de policiais, caçadores e funcionários municipais foram mobilizados na cidade de Utsunomiya, ao norte de Tóquio, para capturar um urso que perambulou pelas ruas durante quatro dias, o que forçou o fechamento das escolas.

Também neste mês, um urso atacou quatro pessoas no município de Fukushima, nordeste do país.

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