Japão cancela mais de 100 voos antes da chegada de tempestades tropicais

Companhias aéreas do Japão cancelaram nesta sexta-feira (26) mais de 100 voos devido à aproximação de duas tempestades tropicais, que elevaram os alertas no país por conta do risco de inundações e deslizamentos de terra.

A tempestade Mekkhala produz rajadas de vento de até 144 km/h, segundo meteorologistas, que já registraram fortes chuvas em áreas do sul e oeste do Japão. Ela deve passar próximo às ilhas de Kyushu e Shikoku neste fim de semana e seguir na direção da tempestade tropical Higos, que está se formando no Pacífico, o que poderia dar lugar ao fenômeno atmosférico conhecido como efeito Fujiwhara, que ocorre quando duas tempestades interagem, o que dificulta ainda mais a previsão de seus movimentos e da sua intensidade.

Japan Airlines e All Nippon Airways cancelaram 70 e 50 voos, respectivamente, nas regiões de Okinawa e Kagoshima. Já a região de Kyoto recomendou a evacuação de milhares de moradores devido ao risco de deslizamentos.

Tanto Kyoto quanto Osaka anunciaram que os níveis de água dos principais rios subiam, e alertaram para possíveis inundações.

As Forças Armadas japonesas cancelaram o voo inaugural de um avião de transporte para a ilha de Miyako, que fazia parte de exercícios conjuntos com os Estados Unidos, informou a agência de notícias japonesa Kyodo News.