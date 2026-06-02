Jantar dos correspondentes da Casa branca será realizado novamente em julho

A cerimônia da Associação de Correspondentes da Casa Branca, interrompida por uma suposta tentativa de atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será realizada em julho com medidas de segurança reforçadas, informaram os organizadores nesta terça-feira (2).

Trump precisou ser evacuado do jantar realizado em um hotel no centro de Washington em 25 de abril, após disparos terem sido efetuados em um posto de controle de segurança do lado de fora do salão.

Cole Allen, um homem de 31 anos da Califórnia, foi acusado de tentar assassinar o presidente, entre outras acusações. Em 11 de maio, ele se declarou inocente.

"Tenho orgulho de anunciar que realizaremos outro jantar em Washington, D.C., na sexta-feira, 24 de julho", declarou Weijia Jiang, presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA), em um e-mail enviado aos membros.

"Não permitiremos que um ato de violência tenha a última palavra, especialmente em um ano em que refletimos sobre o 250º aniversário dos Estados Unidos e tudo o que representamos", acrescentou.

A presidente da WHCA não especificou se Trump estará presente no jantar.

"O evento contará com medidas de segurança significativamente reforçadas e novos procedimentos de acesso", afirmou Jiang.