Iván Cepeda, apoiado por Petro, reconhece resultados do 1º turno eleitoral da Colômbia

Três dias após o órgão eleitoral da Colômbia finalizar a apuração do primeiro turno presidencial, o candidato progressista Iván Cépeda reconheceu no domingo os resultados oficiais. Ele e o conservador Abelardo De la Espriella irão para o segundo turno em 21 de junho.

O Conselho Nacional Eleitoral certificou na quinta-feira que De la Espriella, do movimento Defensores de la Patria, liderou a votação após obter 43,73% dos votos, seguido por Cepeda, do oficialista Pacto Histórico, com 40,91%.

"Uma vez terminada a apuração, reconheço os resultados do primeiro turno eleitoral", escreveu Cepeda em um comunicado em sua conta na rede social X, após enfatizar que tem "respeitado estritamente as regras democráticas e a transparência com a qual se deve informar a opinião pública".

Uma semana atrás, ao finalizar o primeiro turno das eleições no país andino, Cepeda semeou dúvidas sobre a contagem provisória do dia. Pesquisas preliminares lhe davam vantagem sobre seu rival.

"Existe informação e indícios de um número indeterminado de mesas que estamos verificando... nas quais foram apresentadas, segundo os primeiros relatórios, votações atípicas", declarou naquela noite Cepeda sem apresentar provas, enquanto De la Espriella comemorava sua passagem para o segundo turno.

O presidente Gustavo Petro - padrinho político de Cepeda - se pronunciou em termos semelhantes, afirmando que "os resultados vinculantes que o presidente atenderá e aceitará são os das comissões escrutinadoras dirigidas pelos juízes da República".

Petro não se pronunciou após Cepeda reconhecer os resultados.