Itamaraty confirma morte de dois brasileiros após terremoto na Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou nesta quinta-feira, 25, que dois brasileiros morreram após o terremoto que assolou a Venezuela. O Itamaraty afirmou ainda que presta assistência às famílias das vítimas. Os tremores variaram entre 7,2 e 7,5 em magnitude na escala Richter.

"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", afirmou o Itamaraty em nota.

De acordo com a imprensa venezuelana, os terremotos deixaram 188 mortos e 1.520 feridos até a contabilização na tarde desta quinta.

Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que serão enviados nesta sexta-feira, 25, 36 bombeiros dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O governo brasileiro também vai enviar nesta sexta-feira nove toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas do terremoto.

Já no sábado, 27, a União vai encaminhar para a Venezuela cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico. Também serão enviados equipamentos para a montagem de um hospital de campanha.

Durante evento em Ponta Porã (MS) nesta quinta-feira, Lula disse que tinha telefonado pela manhã para a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, e a questionou sobre as necessidades do país vizinho. Na publicação no X, Lula voltou a citar a conversa e prestou solidariedade.