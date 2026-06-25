Itamaraty confirma morte de brasileiros em terremoto na Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, na noite desta quinta-feira (25), a morte de dois cidadãos brasileiros — um homem e uma mulher — no terremoto da Venezuela. O sismo de magnitude 7,5 atingiu a região de Caracas na quarta (24).
O Itamaraty não divulgou informações pessoais das vítimas, respeitando "direito à privacidade". A representação diplomática não detalhou onde os brasileiros morreram.
"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", diz a nota.
Até o momento, as autoridades da Venezuela confirmaram 235 mortes e 4,3 mil feridos. Os números, contudo, devem aumentar com a localização de vítimas sob escombros.
Terremoto
A Venezuela foi atingida por fortes terremotos na noite de quarta. A presidência do país declarou emergência nacional e ainda contabiliza os estragos e identifica vítimas.
Um primeiro tremor teve epicentro 21 quilômetros ao oeste da cidade de Morón, na costa ao norte do país, às 19h4min (no horário de Brasília), e foi seguido quase um minuto depois por outro, mais forte, a alguns quilômetros de distância, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
De acordo com a presidente Delcy Rodríguez, dezenas de estruturas colapsaram e o aeroporto principal do país foi fechado devido a "danos graves". Durante a noite, muitos pontos da região atingida não tinham energia elétrica, segundo a reportagem da AFP no local. O governo confirma que redes de gás e eletricidade foram desligadas em algumas regiões para evitar acidentes.
Lula anuncia envio de bombeiros e medicamentos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta, nas redes sociais, que irá enviar ajuda humanitária para a Venezuela.
Segundo o presidente, serão enviados nesta sexta-feira (26) 36 bombeiros dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
O governo brasileiro também vai enviar nove toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas do terremoto.
Já no sábado (27), será encaminhado à Venezuela cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico. Também serão encaminhados equipamentos para a montagem de um hospital de campanha.