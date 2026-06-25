Itamaraty confirma morte de brasileiros em terremoto na Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, na noite desta quinta-feira (25), a morte de dois cidadãos brasileiros — um homem e uma mulher — no terremoto da Venezuela. O sismo de magnitude 7,5 atingiu a região de Caracas na quarta (24).

O Itamaraty não divulgou informações pessoais das vítimas, respeitando "direito à privacidade". A representação diplomática não detalhou onde os brasileiros morreram.

"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", diz a nota.

Até o momento, as autoridades da Venezuela confirmaram 235 mortes e 4,3 mil feridos. Os números, contudo, devem aumentar com a localização de vítimas sob escombros.

Terremoto

Tremor de magnitude 7,5 atingiu região de Caracas na quarta-feira. FEDERICO PARRA / AFP

A Venezuela foi atingida por fortes terremotos na noite de quarta. A presidência do país declarou emergência nacional e ainda contabiliza os estragos e identifica vítimas.

Um primeiro tremor teve epicentro 21 quilômetros ao oeste da cidade de Morón, na costa ao norte do país, às 19h4min (no horário de Brasília), e foi seguido quase um minuto depois por outro, mais forte, a alguns quilômetros de distância, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com a presidente Delcy Rodríguez, dezenas de estruturas colapsaram e o aeroporto principal do país foi fechado devido a "danos graves". Durante a noite, muitos pontos da região atingida não tinham energia elétrica, segundo a reportagem da AFP no local. O governo confirma que redes de gás e eletricidade foram desligadas em algumas regiões para evitar acidentes.

Lula anuncia envio de bombeiros e medicamentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta, nas redes sociais, que irá enviar ajuda humanitária para a Venezuela.

Segundo o presidente, serão enviados nesta sexta-feira (26) 36 bombeiros dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O governo brasileiro também vai enviar nove toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas do terremoto.