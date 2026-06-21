Israel seguirá ocupando zona de segurança no Líbano enquanto for necessário, diz Netanyahu

Israel permanecerá na zona de segurança no sul do Líbano "enquanto for necessário", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, referindo-se a uma área de aproximadamente 10 quilômetros na fronteira entre os países que foi ocupada por forças israelenses.

Os comentários do primeiro-ministro ocorrem após o Irã exigir que Israel interrompa as operações militares contra o Hezbollah no Líbano para avançar nas negociações de paz com os Estados Unidos.

Netanyahu também reiterou que permitirá que o Irã "se arme com armas nucleares".