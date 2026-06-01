Israel ordena ataques em Beirute (Líbano) após ofensiva do Hezbollah em território israelense

O governo de Israel ordenou ataques aos subúrbios ao sul de Beirute, capital do Líbano, nesta segunda-feira, 1, após o grupo xiita libanês Hezbollah disparar foguetes contra o norte do território israelense, incluindo os arredores da cidade costeira de Haifa.

Uma declaração conjunta do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que, após o que chamaram de repetidas violações do cessar-fogo por parte do Hezbollah e de "ataques contra nossas cidades e cidadãos", eles ordenaram que o Exército israelense atacasse alvos nos subúrbios ao sul de Beirute, conhecidos em árabe como Dahiyeh.

Após o alerta, muitas pessoas foram vistas fugindo de Dahiyeh, congestionando as estradas que levam para fora do subúrbio, onde o Hezbollah tem amplo apoio.

O Hezbollah concordou em interromper ataques contra Israel quando o cessar-fogo foi assinado, em meados de abril, mas retomou as ações após ataques israelenses no Líbano que Israel caracterizou como autodefesa. Os ataques mais recentes ocorreram às vésperas da próxima rodada de negociações diretas entre Líbano e Israel em Washington, com início na terça-feira. O Hezbollah rejeitou conversas diretas, contando com pressão do Irã, que tem exigido o fim da guerra no Líbano em suas negociações com Washington.

Autoridades libanesas têm se mobilizado em ligações diplomáticas, inclusive com Washington, numa tentativa desesperada de conter a escalada militar israelense após o anúncio de Netanyahu, disse um diplomata libanês. Beirute continua comprometida em manter as negociações para encerrar o conflito, apesar do agravamento das tensões, afirmou o oficial, que falou à Associated Press sob condição de anonimato. Fonte: Associated Press.