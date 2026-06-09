Israel faz novos ataques no sul do Líbano após trégua com o Irã

Israel ordenou que os moradores da cidade de Tiro, a cerca de 80 quilômetros de Beirute, deixassem suas casas e realizou novos ataques no sul do Líbano nesta terça-feira, 9, após acusar o grupo militante Hezbollah de violar o frágil cessar-fogo em vigor entre os dois lados.

O porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, afirmou que todos os residentes de Tiro e dos arredores, inclusive os que vivem no Bairro Cristão, que havia sido poupado em outros momentos, deveriam deixar suas casas imediatamente.

"À luz da violação do acordo de cessar-fogo pelo grupo terrorista Hezbollah e do ataque à frente interna israelense, o Exército são obrigadas a agir com força contra ele", escreveu Adraee em publicação no X.

Adraee orientou os moradores a se deslocarem para o norte do rio Zahrani. "Qualquer deslocamento ao sul do rio Zahrani poderá colocar sua vida em risco", disse.

Menos de duas horas após a ordem, a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA, na sigla em inglês) relatou diversos ataques com aviões e drones no sul do país, em cidades como Srifa e Haris.

Segundo a agência, pelo menos nove pessoas morreram e 29 ficaram feridas em bombardeios no bairro Al-Masaken Al-Shaabiyah, em Tiro. Os ataques também causaram grande destruição em estabelecimentos comerciais.

A NNA informou que a região enfrenta uma onda de deslocamento nesta terça, com abrigos lotados, e que a Defesa Civil trabalha para ajudar idosos e outros moradores que não conseguiram se deslocar sozinhos para locais seguros temporários.

Os novos ataques ocorrem em meio a uma escalada na tensão entre Israel e Irã.

No domingo, 7, Israel atacou o sul de Beirute para retaliar disparos do Hezbollah na fronteira. Em resposta, Teerã lançou mísseis contra Israel pela primeira vez desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre os dois países, em 8 de abril. Em resposta, as IDF anunciaram ataques contra diversos alvos em território iraniano.

No entanto, após um apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que as agressões fossem interrompidas na segunda-feira, 8, o Irã afirmou que suspenderia novos bombardeios, desde que Israel não realizasse novas ações, inclusive no Líbano.