Israel e Líbano concordam em implementar cessar-fogo

Segundo comunicado, as partes concordaram em participar de uma nova rodada de negociações para alcançar um "acordo global". - / AFP

Israel e o Líbano concordaram em "implementar um cessar-fogo" e criar "zonas-piloto" que ficarão sob controle do Exército libanês nesta quarta-feira (3), segundo uma declaração conjunta divulgada ao término de dois dias de negociações em Washington.

"Israel e o Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo", que estará condicionado à "cessação total dos disparos do Hezbollah e à retirada de todos os membros do Hezbollah da área ao sul do rio Litani", afirma a declaração assinada pelas três partes envolvidas nas negociações.

As partes também concordaram em participar de uma nova rodada de negociações na semana de 22 de junho com o objetivo de alcançar um "acordo global", acrescentou o comunicado.