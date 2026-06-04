Israel e Líbano concordam com a implementação de um novo cessar-fogo

Líbano e Israel informaram nesta quarta-feira (3) que concordaram com a implementação de um cessar-fogo após negociações em Washington destinadas a encerrar o conflito que se intensificou em paralelo à guerra no Irã.

O cessar-fogo está condicionado a uma interrupção completa dos disparos por parte da milícia Hezbollah, alinhada ao Irã, e à evacuação de todos os seus agentes do Setor Sul do Litani, segundo uma declaração conjunta divulgada com os Estados Unidos.

"As duas partes concordaram, com a orientação dos Estados Unidos, em avançar rapidamente na criação de zonas-piloto nas quais as Forças Armadas Libanesas terão controle exclusivo do território, excluindo todos os atores não estatais", diz o comunicado.

Israel e Líbano já haviam concordado anteriormente com o fim das hostilidades em abril, que depois foi estendida em maio, mas a troca de ataques continuou. Um acordo mediado pelos EUA, anunciado na última segunda-feira, levou Israel a recuar de atacar os subúrbios do sul de Beirute controlados pelo Hezbollah, e o grupo apoiado pelo Irã a interromper ataques transfronteiriços.