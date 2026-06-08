Israel é alvo de terceira onda de ataque do Irã

As forças de Israel detectaram uma terceira onda de mísseis lançados contra o país pelo Irã na manhã desta segunda-feira, 8 (pelo horário local). A população foi orientada a buscar abrigo.

Em outra frente, os rebeldes houthis do Iêmen, aliados do Irã, confirmaram o disparo de mísseis contra Israel nesta segunda e disseram que voltarão a alvejar embarcações afiliadas ao país no Mar Vermelho.

Já a Guarda Revolucionária do Irã informou ter atacado duas bases militares israelenses, como parte do que chamou de Operação Vitória.

Um dos alvos da ofensiva iraniana foi a cidade de Dimona, no sul do Israel, que é considerada o centro do programa nuclear de Israel. Fonte: Associated Press.