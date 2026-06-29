Israel diz ter atacado centros de comando do Hezbollah em resposta a violações do cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter atacado três centros de comando do Hezbollah nas áreas de Nabatieh e Mayfadoun, no sul do Líbano, no domingo, 28, em resposta a violações do acordo de cessar-fogo por parte do grupo xiita libanês. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 29, em mensagem no Telegram.