Israel diz ter atacado centros de comando do Hezbollah em resposta a violações do cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter atacado três centros de comando do Hezbollah nas áreas de Nabatieh e Mayfadoun, no sul do Líbano, no domingo, 28, em resposta a violações do acordo de cessar-fogo por parte do grupo xiita libanês. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 29, em mensagem no Telegram.
Na mensagem, as IDF afirmaram que soldados israelenses também "atacaram e desmantelaram" um lançador que o Hezbollah vinha utilizando para direcionar ataques contra eles.
"As IDF continuarão a atuar para eliminar qualquer ameaça aos seus soldados e não permitirão que a organização terrorista Hezbollah prejudique civis israelenses e militares", escreveram.