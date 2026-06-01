Israel amplia ofensiva contra Hezbollah no sul do Líbano e ameaça atingir subúrbios de Beirute

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram nesta segunda-feira (1) que concluíram uma ampla operação militar no sul do Líbano, assumindo o controle operacional da estratégica cadeia montanhosa de Beaufort e da região do rio Saluki, áreas consideradas "fortalezas" do Hezbollah. Os israelenses também ameaçaram atingir subúrbios de Beirute, capital libanesa.

Em declaração, um porta-voz militar israelense afirmou que a ofensiva foi planejada ao longo de vários meses e aprovada pelo alto comando das Forças Armadas. Segundo ele, o Monte Beaufort representa um ativo geográfico central para o Hezbollah, utilizado para observação e direcionamento de ataques contra localidades do norte de Israel.

De acordo com o militar, mais de 400 foguetes foram disparados da área de Beaufort desde o início da atual campanha israelense. Ele também sinalizou que a infraestrutura existente no local pertenceria também ao Irã para comando e controle, acima e abaixo do solo.

A autoridade reiterou que Israel continuará ampliando a pressão sobre o grupo xiita. "Estamos enfraquecendo as capacidades do Hezbollah e continuaremos aprofundando os danos à organização", declarou. O porta-voz também confirmou a morte de dois soldados israelenses durante os combates na região e reiterou que o objetivo da campanha é "proteger as comunidades do norte, afastar a ameaça e enfraquecer o Hezbollah a longo prazo".

Em paralelo, Israel elevou o tom contra o grupo libanês ao orientar moradores dos subúrbios ao sul de Beirute, reduto tradicional do Hezbollah, a deixarem a área. As IDF ainda advertiram que poderão atingir os subúrbios da capital libanesa caso os ataques do Hezbollah contra território israelense continuem.