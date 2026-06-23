Israel afirma ter atacado 'célula terrorista' no sul do Líbano em meio a novas negociações

O Exército israelense afirmou nesta terça-feira, 23, que seus soldados atacaram uma célula do Hezbollah no sul do Líbano, o primeiro confronto relatado desde a noite de sábado, 20.

"Após a identificação, os soldados atacaram os terroristas ao norte da zona de segurança para eliminar a ameaça", disse o Exército em nota.

O bombardeio ocorre no dia em que está programada uma nova rodada de negociações entre Israel e o Líbano em Washington.

Segundo a Reuters, autoridades libanesas insistiram que negociações presenciais com Israel são a única maneira de garantir o fim da guerra que assola o país desde 2 de março, quando a milícia radical xiita Hezbollah abriu fogo contra Israel em apoio ao Irã, desencadeando ataques aéreos e terrestres israelenses que mataram mais de 4 mil pessoas no Líbano.

As rodadas anteriores não foram capazes de um cessar-fogo duradouro. A maior trégua nos combates ocorreu depois que o Irã e os EUA concordaram com um memorando de entendimento que estabelece a suspensão dos combates em todas as frentes, incluindo o Líbano.